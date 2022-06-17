Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Западные страны намеренно подорвали международные устои, заявил 17 июня президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Наши партнеры на Западе намеренно подорвали международные устои, во имя своих геополитических иллюзий», — заявил Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Российский лидер добавил, что текущие изменения в экономике и международной политике — «тектонические и революционные».