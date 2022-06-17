Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM Свой первый полёт однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate совершит в 2025 году. Об этом 17 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Лёгкий тактический самолёт «Checkmate» Kremlin.ru

«2025 год — первый полёт», — уточнил Борисов.

При этом он добавил, что между первым полётом и серийным производством обычно проходит полтора — два года.

Ранее сообщалось, что первый полёт российского истребителя пятого поколения Checkmate планируется в 2023 году, а запустить его в серийное производство предполагается 2026 году.

Как сообщало ИА REGNUM, показ лёгкого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate состоялся в июле 2021 года на авиасалоне МАКС. Эта машина будет иметь уменьшенную радиолокационную заметность, повышенную маневренность, а также элементы искусственного интеллекта.

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В марте 2022 года компания «Сухой» запатентовала новый лёгкий тактический самолёт. Отсчёт срока действия патента начат с 19 июля 2021 года, а датой регистрации стало 23 марта 2022 года.

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