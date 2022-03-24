Москва, , 08:44 — REGNUM Компания «Сухой» запатентовала новый лёгкий тактический самолёт с одним двигателем Checkmate. Об этом сообщается в тексте патента, опубликованном Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Лёгкий тактический самолёт «Checkmate» Kremlin.ru

Уточняется, что отсчёт срока действия патента начат с 19 июля 2021 года, а датой регистрации стало 23 марта 2022 года.

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«Изобретение относится к области авиации, в частности к лёгким тактическим самолётам, имеющим малую радиолокационную заметность», — цитирует ТАСС текст документа.

В патенте отмечается, что техническим результатом запатентованной компоновки самолёта является повышение устойчивости и управляемости истребителя без ухудшения характеристик радиолокационной заметности.

Как сообщало ИА REGNUM, показ лёгкого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate состоялся в июле 2021 года на авиасалоне МАКС. Эта машина будет иметь уменьшенную радиолокационную заметность, повышенную маневренность, а также элементы искусственного интеллекта.

Первый полёт российского истребителя пятого поколения Checkmate планируется в 2023 году, а запустить его в серийное производство предполагается 2026 году.

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