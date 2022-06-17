Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Депутаты всех фракций Госдумы на фоне санкционного давления на Россию объединились для защиты интересов граждан страны. Об этом заявил 17 июня руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев в эфире телеканала «Россия 24».

Government.ru Владимир Васильев

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Он отметил, что сейчас между депутатами Госдумы есть единение в решении задач по противодействию санкциям и защите интересов граждан.

«Мы будем оперативно отвечать на вызовы и угрозы санкционные, что мы и делаем вместе», — сказал Васильев.

По его словам, такой потенциал позволяет очень оперативно находить адекватные решения.