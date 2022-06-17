Москва, , 13:55 — REGNUM Жители России, которые приобрели новые смартфоны Samsung, поставляемые по условиям параллельного импорта, столкнулись с проблемами при их активации. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Samsung (сс) Rodion Kutsaev

Отмечается, что смартфоны не распознают SIM-карты, если изначально эти смартфоны не предназначались для продажи в странах ЕАЭС.

Решить данную проблему можно, либо приобретая и некоторое время используя SIM-карту оператора той зоны, куда и поставляли смартфон, либо через официальные сервисные центры производителя, уточнило агентство.

«Для этого надо привезти аппарат, заплатить пять тысяч рублей и подождать две недели, пока Samsung рассмотрит вопрос и предоставит сотрудникам сервиса код региональной разблокировки», — отметил источник.

По словам аналитиков, подобные проблемы возникают с новыми смартфонами Samsung в примерно в 20% случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что сегмент интернет-торговли в России продолжает активно расти, однако нуждается в корректировке своей работы.

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