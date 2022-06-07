Москва, , 17:06 — REGNUM Сегмент интернет-торговли в России продолжает активно расти, однако нуждается в корректировке своей работы. Об этом 7 июня заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая на международном форуме бизнеса и власти «Неделя российского ритейла 2022».

Торговля Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

Связано это с вынужденным решением ввести временное разрешение на параллельный импорт товаров. При этом новые условия работы не должны сказаться на качестве продукции или привести к росту контрафакта на рынке.

«Покупатель обязательно должен быть проинформирован о том, кто продает товар — официальный дистрибьютор или условный «дядя Ваня». При этом следует четко понимать, что параллельный импорт — это совсем не «серый импорт» и уж тем более не контрафакт. Это право ввозить брендовый товар не только тем, кого сам производитель указал как официального дистрибьютора, но товар всё равно будет оригинальным, прошедшим таможенную «очистку» и сертификацию», — сказал Мантуров.

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