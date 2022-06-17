Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Действие режима западных санкций против России может продлиться более десяти лет, сообщил замглавы правительства Юрий Борисов.

Government.ru Юрий Борисов

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«Я не питаю иллюзий, что после окончания военных действий сразу снимут все санкции. Это глупость. Это не на год, не на два, а может быть на 10 и более лет», — сказал Борисов в интервью телеканалу «Россия 24» на полях ПМЭФ-2022.

По его мнению, России придется «с этим жить».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, антироссийские санкции бьют не по России, а по американским и международным компаниям, написал в телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.