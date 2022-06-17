Санкт-Петербург, , 13:11 — REGNUM Россия и Китай запустят совместный турнир по художественной гимнастике. Об этом 17 июня заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова на Петербургском международном экономическом форуме.

Ирина Винер-Усманова Kremlin.ru

«Мы об этом будем договариваться, думаю, что обязательно договоримся. Сделаем общие правила, будем выступать по ним», — сказала Винер-Усманова.

Она отметила, что чемпионат России всегда было сложнее выиграть, чем чемпионат мира.

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