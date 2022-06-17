Москва, , 12:17 — REGNUM Необходимо в 2 раза увеличить долю спорта в структуре ВВП страны. Об этом заявил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко во время сессии «Спорт без преград: новые сценарии и форматы», которая прошла в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.

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В мероприятии приняли участие помощник Президента России Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин, председатель Комиссии Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв, посол по особым поручениям, специальный представитель Министра иностранных дел России по вопросам международного спортивного сотрудничества МихаилХорев.

Дмитрий Чернышенко отметил, что санкционные ограничения позволяют укреплять спортивную отрасль по всем направлениям.

«Санкции — это не страшно, это стимул работать. Они сплотили, объединили людей. Ушли полутона, стало понятно, кто свой, кто чужой. Спорт столкнулся с санкциями еще в 2014 году, когда у нас украли гениальную победу. Были предприняты вещи, чтобы опорочить и оклеветать нас, наших спортсменов стали унижать, ограждать, но стреляли себе в ногу. Без России мировой спорт является неполноценным», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что вектор развития международных отношений является важной частью работы в спортивной сфере.

«Надо укреплять суверенитет национального спорта, но быть открытыми для дружественных стран. Механизмы МОК и МПК навсегда себя дискредитировали. Не знаю, как они смогут отмыться и сделать справедливой систему соревнований. Мы очень рады, что здесь присутствуют коллеги из Китая. И есть Восток, ШОС, Африка, БРИКС, друзья из СНГ — у нас запланировано много мероприятий с ними. Надо продвигать свою систему альтернативных соревнований, которую мы выстраиваем на ваших глазах. Пройдут «Игры Будущего». Это совершенно новый формат, который, мы рассчитываем, получит аудиторию, многократно превышающую Олимпийскую», — добавил вице-премьер.

Он также отметил, что на данный момент более 65 млн человек регулярно занимаются спортом. Благодаря государственным мерам поддержки не останавливается строительство инфраструктуры. В этом году будет построено более 100 новых спорткомплексов. Ранее в рамках федпроекта «Спорт — норма жизни» уже введено в эксплуатацию 346 ФОКов, стадионов, хоккейных коробок и т.д. по всей стране.

«Сейчас вклад отрасли в ВВП страны небольшой, но есть огромный потенциал, который надо реализовать. Наша задача — как минимум в 2 раза увеличить долю спорта в структуре ВВП», — добавил Дмитрий Чернышенко.

Помощник Президента России Игорь Левитин призвал активнее работать в направлении спортивной дипломатии.

«Сейчас изменяется однополярный мир, меняются схемы, логистики. Спорт также меняется, нам необходимо привыкнуть к этому и принять. Перечеркнуты все достижения, в ближайшее время не наступит возврат к олимпийской семье, равноправию. Россия — спортивная страна, и изолировать нас невозможно. Мы славимся не только нефтью и газом, но также и спортсменами, спортивными достижениями. И если газ и нефть можно оценить на бирже, то наши спортсмены — те люди, которые делают невозможное. В спорте сейчас нет дипломатии, мы должны быть к этому готовы. Спорт — это уже политика, будут разные методы, необходимо к ним быть готовыми и активно заниматься спортивной дипломатией. Необходимо развиваться международные отношения, поддерживать наш спорт», — сказал Игорь Левитин.

Игорь Левитин сообщил, что следующий Совет по спорту при Президенте будет посвящен теме спортивной индустрии, он позволит проработать вопросы производства спортивного оборудования в России.

Министр спорта Олег Матыцин подчеркнул, что суверенитет российского спорта и существующие ресурсы позволят обеспечить укрепление национальной системы спорта.

«Задачей Минспорта России является интеграция спорта и физической культуры во все сферы жизни — образование, науку, бизнес, формировать здоровое стабильное общество через спорт. Мы также формируем взгляд на спорт не только как на систему завоевания медалей, а как на полноценную идеологию. Мы проработали много изменений в законодательные акты, которые формируют отношение к спорту, к тренерам, к процессу занятий спортом и физической культурой. И тогда мы справимся со всеми вызовами. Президент России, Правительство уделяют особое внимание развитию массового спорта. Совместными усилиями мы укрепим национальную систему спорта. Мы сохраняем диалог с международными организациями, не изолируемся, сохраняя диалог. Продолжаем взаимодействие с послами и представителями стран Азии, арабских и африканских стран. Мир спорта не может оставаться без России, все это прекрасно понимают», — отметил Олег Матыцин.

Олег Матыцин добавил, что по поручению Президента России совершенствуется спортивная инфраструктура для тренировочных и соревновательных мероприятий. На территории баз будут развернуты медицинские и научно-исследовательские центры, что позволит обеспечивать полноценную подготовку с использованием научно-технических исследований российских специалистов.