Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве заключили Самарская ассоциация производителей автокомпонентов и Росстандарт. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Руль Лады 4х4 © Пресс-служба АВТОВАЗа

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Сообщается, что документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме.

«Целью соглашения является развитие на базе сети Росстандарта локальных компетенций в области испытаний компонентов и материалов для автомобильной промышленности до мирового уровня. Развитие сотрудничества производителей автокомпонентов со структурами Росстандарта поможет преодолеть трудности, связанные с отсутствием у предприятий автопрома возможности проводить сертификационные, валидационные, периодические испытания автокомплектующих», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что ранее такие испытания в основном проводились за рубежом, но из-за введения западных санкций они стали недоступны для российских производителей автокомпонентов. Так, выявлена потребность в проведении свыше 1300 испытаний у 102 предприятий из 23 регионов России.

Сообщается, что подписанное соглашение является очень важным.

«Оно направлено на оснащение регионального центра стандартизации и метрологии современным лабораторным оборудованием и испытательными комплексами, которые позволят ускорить сертификацию автомобильных компонентов и оснастки. Это оборудование позволит нашим производителям освоить выпуск современных автокомпонентов, которые заместят импортные, и ускорят сертификацию этого оборудования на территории Самарской области», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.