Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Частную общеобразовательную школу на 150 мест намерена построить одна из компаний в Тольятти. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

ИА REGNUM Робототехника

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Сообщается, что соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Отмечается, что на территории школы планируется расположить корпуса для временного проживания учеников, учителей, родителей, физкультурно-оздоровительный комплекс, волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле. Объем инвестиций в данный проект превысит 400 млн рублей. Будущее учебное заведение планируется разместить на площади 5,7 га в Автозаводском районе Тольятти, в границах улиц Маршала Жукова, Спортивная и проспекта Степана Разина.

Сообщается, что образование в школе кампусного типа смогут получать ученики с 5 по 11 класс. В этом учреждении планируется организовать обучение по робототехнике и мехатронике, аддитивным технологиям, производству изделий из полимерных материалов, промышленному дизайну, биотехнологии, IT-сфере, фармацевтике. Возвести новое здание намерены в течение двух лет.

«Инвестор высоко оценил те условия, которые мы создаем в регионе для частного бизнеса и принял решение о дальнейшем развитии на самарской земле. В настоящее время компания локализует производство комплектующих, а на базе технопарка «Жигулевская долина» этой весной был открыт центр НИОКР, где будут создаваться передовые технологии «умных» дверей и замков. Строительство школы — еще один важный проект», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.