Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM В течение ближайших двух лет Россия вложит в ДНР более 2 трлн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом сообщил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко на ПМЭФ-2022.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум — трансляция»

«У нас, благодаря России, достаточно большой бюджет консолидированный, бюджет развития порядка 100 млрд — 150 млрд рублей. Сейчас все регионы по сути еще дополнительно работают на территории нашей республики и вкладывают большие деньги в стройку, там по сути триллионы. План на два года — больше 2 трлн рублей», — сказал Хоценко.

Ранее премьер ДНР Хоценко сообщил, что состав правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) не будет меняться. Все кадровые вопросы будут решаться лишь при необходимости, а в настоящий момент работа идёт с действующим составом правительства ДНР, чтобы избежать потери времени, уточнил Хоценко.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр ДНР заявил о сохранении прежнего состава правительства