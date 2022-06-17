Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Минпромторг России ведет переговоры с иностранными автопроизводителями, решившими прекратить деятельность в стране, обсуждает в том числе, использование схемы выхода Renault, когда активы были переданы новым собственникам «за рубль». Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров журналистам в рамках ПМЭФ-2022.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Мантуров

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«Все вменяемые люди, поэтому никто не заинтересован просто грубо хлопнуть дверью. В каждом конкретном случае кто-то сегодня для себя принимает решение в части, например, передачи одному из своих дилеров, кто-то примерно так же поступит, как Renault», — отметил Мантуров.

При этом министр не уточнил, с каким именно автопроизводителем обсуждается схема.

«Мы ведем диалог с каждым из производителей иностранных брендов, и надеюсь, что по каждому из них будет найдено решение», — сказал глава Минпромторга.

Вместе с тем линейку российских 3D-принтеров, которые в дальнейшем смогут печатать импортные компоненты и кузовные детали для автомобильной промышленности, собираются запустить отечественные предприниматели.