Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM За первый квартал 2022 года инвестиционный рост по России составил 12%. Такой статистикой поделился первый вице-премьер Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Белоусов Фото предоставлено пресс-службой Агенства стратегических инициатив

«Цифры инвестиций за первый квартал: более 12% в сопоставимых ценах, инвестиционный рост, который мы имели. С моей точки зрения, это коммунитивная оценка той работы, которую вели губернаторы, вело правительство, Агентство стратегических инициатив по продвижению», — заявил первый вице-премьер.

Белоусов отметил, что в России улучшается бизнес-среда. Несмотря на ковид, это движение приобрело фронтальный характер. Белоусов подчеркнул, что одним из важных моментов улучшения инвестклимата стали отмена проверок и снижение административной нагрузки на бизнес.

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Напомним, что на ПМЭФ представили Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата субъектов РФ на 2022 год. В тройку лидеров вошли Москва, Татария и Московская область.