Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2022 году, по итогам прошлого года, стала Москва. На Петербургском международном экономическом форуме 17 июня представили десятку лидеров среди регионов России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов поздравил столицу России с первым местом в рейтинге. Он отметил, что в последнее время город стал большой экспериментальной площадкой, где отрабатываются новые методы и механизмы управления и взаимодействия с бизнесом.

«Не только в инвестиционном рейтинге Москва стала лидером, но и в рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив. Тоже Москва заняла первое место», — сообщил Белоусов.

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что город ведёт планомерную работу с инвесторами и предприятиями. В этом году запущен центр поддержки промышленности, который помогает в решении любых задач. Также в Москве развивается малый бизнес, его доля в доходах бюджета города постоянно увеличивается.

Вторым в рейтинге стала Татария. Регион закрепился на второй строчке уже на протяжении четырёх лет. Первый вице-премьер отметил заслуги региона под руководством Рустама Минниханова.

«Здесь достанут целый ряд выдающихся результатов, — оценил Белоусов работу региона. — Невероятно развитая инфраструктура поддержки бизнеса, доля рабочих мест в промпарках, технопарках, бизнес-инкубаторах в общем числе занятых на малых и средних предприятиях в Татарстане почти в десять раз выше, чем в среднем по стране».

На третью строчку с седьмого места поднялась Московская область. Белоусов подчеркнул, что этот регион стал одним из лидеров в снижении, облегчении регуляторных барьеров и механизмов. По данным первого вице-премьера, среднее время подключения к электросетям в Подмосковье составляет 24 рабочих дня, тогда как по стране этот показатель составляет 72 рабочих дня.

Тульская область за год осталась на четвёртом месте рейтинга. На пятой строчке — сразу пять регионов: Башкирия, Нижегородская (+1 позиция в рейтинге), Тюменская (-2), Новгородская (+2) и Сахалинская области (+3).

Санкт-Петербург с восьмого места поднялся на шестую строчку рейтинга, а Ханты-Мансийский автономный округ — Югра остался на том же шестом месте, деля его теперь с Северной столицей.

Седьмую позицию заняли три региона: Калужская (+1) и Белгородская области (+3), а также Республика Крым (+4). На восьмом месте обосновался Краснодарский край, он опустился на одну позицию вниз.

Девятое место в топ-10 заняли Челябинская, Самарская (-1), Ленинградская (+1), Липецкая (+2) и Ивановская области (в прошлом году не входила в рейтинг). А завершают десятку победителей Ярославская (-2) и Тамбовская области.

«Хочу поздравить руководителей субъектов Российской Федерации с оценками. Мы видим, что на самом деле плотность очень высокая. Тем не менее Москва четвёртый раз подряд занимает первое место», — заключил Андрей Белоусов.