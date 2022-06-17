Москва возглавила рейтинг АСИ: не только инвестиции, но и качество жизни
Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2022 году, по итогам прошлого года, стала Москва. На Петербургском международном экономическом форуме 17 июня представили десятку лидеров среди регионов России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов поздравил столицу России с первым местом в рейтинге. Он отметил, что в последнее время город стал большой экспериментальной площадкой, где отрабатываются новые методы и механизмы управления и взаимодействия с бизнесом.
«Не только в инвестиционном рейтинге Москва стала лидером, но и в рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив. Тоже Москва заняла первое место», — сообщил Белоусов.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что город ведёт планомерную работу с инвесторами и предприятиями. В этом году запущен центр поддержки промышленности, который помогает в решении любых задач. Также в Москве развивается малый бизнес, его доля в доходах бюджета города постоянно увеличивается.
Вторым в рейтинге стала Татария. Регион закрепился на второй строчке уже на протяжении четырёх лет. Первый вице-премьер отметил заслуги региона под руководством Рустама Минниханова.
«Здесь достанут целый ряд выдающихся результатов, — оценил Белоусов работу региона. — Невероятно развитая инфраструктура поддержки бизнеса, доля рабочих мест в промпарках, технопарках, бизнес-инкубаторах в общем числе занятых на малых и средних предприятиях в Татарстане почти в десять раз выше, чем в среднем по стране».
На третью строчку с седьмого места поднялась Московская область. Белоусов подчеркнул, что этот регион стал одним из лидеров в снижении, облегчении регуляторных барьеров и механизмов. По данным первого вице-премьера, среднее время подключения к электросетям в Подмосковье составляет 24 рабочих дня, тогда как по стране этот показатель составляет 72 рабочих дня.
Тульская область за год осталась на четвёртом месте рейтинга. На пятой строчке — сразу пять регионов: Башкирия, Нижегородская (+1 позиция в рейтинге), Тюменская (-2), Новгородская (+2) и Сахалинская области (+3).
Санкт-Петербург с восьмого места поднялся на шестую строчку рейтинга, а Ханты-Мансийский автономный округ — Югра остался на том же шестом месте, деля его теперь с Северной столицей.
Седьмую позицию заняли три региона: Калужская (+1) и Белгородская области (+3), а также Республика Крым (+4). На восьмом месте обосновался Краснодарский край, он опустился на одну позицию вниз.
Девятое место в топ-10 заняли Челябинская, Самарская (-1), Ленинградская (+1), Липецкая (+2) и Ивановская области (в прошлом году не входила в рейтинг). А завершают десятку победителей Ярославская (-2) и Тамбовская области.
«Хочу поздравить руководителей субъектов Российской Федерации с оценками. Мы видим, что на самом деле плотность очень высокая. Тем не менее Москва четвёртый раз подряд занимает первое место», — заключил Андрей Белоусов.