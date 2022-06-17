Москва, , 11:52 — REGNUM В Московской области за январь–май 2022 года новые семьи обрели более 750 детей-сирот, сообщили в пресс-службе регионального Министерства социального развития.

Паллиативная помощь детям-сиротам Www.spbdeti.org

Приемные семьи поддерживаются властями Подмосковья материально, каждая семья получает 600-650 тыс рублей в год. Работают школы для подготовки приемных родителей, за каждой приемной семьей закреплен куратор

Отмечается, что в Подмосковье нет детских домов. В регионе действуют семейные центры. Дети-сироты не задерживаются в таких учреждениях более чем на два месяца, их забирают в семьи.

Как ране сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Подмосковье 769 детей-сирот устроены в семьи.

Читайте подробнее: В Подмосковье в семьи с начала года устроили 769 сирот