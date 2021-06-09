Красногорск, , 17:36 — REGNUM С начала 2021 года в Подмосковье 769 детей-сирот устроены в семьи. Об этом 9 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

Всего в регионе насчитывается более четырех тысяч приемных семей. Количество же детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, превышает 23 тысячи. Из них свыше 15,3 тысячи находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, порядка 7,6 тысяч детей проживают в семьях усыновителей.

«В регионе ведется активная работа по созданию новых приемных семей — в Подмосковье им оказывают материальную и консультационную поддержку. Так, будущие приемные родители могут обратиться за помощью и консультацией к психологам, юристам и медикам, которые работают в школах приемных родителей», — сказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

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