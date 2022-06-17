Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Сбербанк рассчитывает на создание в России эффективной системы, которая компенсирует отключение от SWIFT, заявил 17 июня глава банка Герман Греф на ПМЭФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

«Мы сейчас работаем над созданием альтернативной системы платежей… что касается международных платежей, то мы сейчас в процессе строительства новой платёжной инфраструктуры, альтернативы SWIFT, и я думаю, что в течение ближайшего года мы создадим достаточно эффективную систему, которая полностью компенсирует платёжную систему SWIFT», — сказал Греф в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 июня Евросоюз отключил от межбанковской системы SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк (РСХБ) и Московский кредитный банк (МКБ).

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