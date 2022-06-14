Брюссель, , 01:10 — REGNUM Очередной пакет санкционных мер задействовал Евросоюз и в его рамках отключает от межбанковской системы SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк (РСХБ) и Московский кредитный банк (МКБ). Решение вступает в силу с 14 июня, об этом сказано в документе, опубликованном на сайте Европейского союза.

Платежная система SWIFT Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, от системы SWIFT будет отключён Белорусский банк развития и реконструкции. Три российских банка являются системно значимыми и одними из крупнейших по активам кредитных организаций России. Руководство банков уточняет, что отключение от системы было ожидаемо, к такому сценарию они были готовы, поэтому существенного влияния на работу такой шаг ЕС не окажет.

В частности, в Сбербанке пояснили, что продолжат работу в штатном режиме, отключение от системы SWIFT не поменяет ситуацию с международными расчётами. Для клиентов МКБ и РСХБ отключение от SWIFT будет более заметным: могут возрасти сроки при заграничных платежах. Но в РСХБ заверили, что необходимые условия для обеспечения бесперебойной автономной работы банковской системы уже созданы.

В России запущена и действует своя система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая была создана в ответ на риски отключения от системы SWIFT в рамках санкционных мер.

Напомним, в начале марта текущего года Евросоюз принял решение отключить от системы SWIFT семь российских банков: ВТБ, банки «Открытие» и «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и госкорпорацию ВЭБ. РФ. Теперь к этому списку добавились ещё три российских банка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял отключение российских банков от SWIFT.

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