Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 11:36 — ИА Регнум. ЦБ РФ не снимает с повестки дня вопросы углеродной нейтральности и энергоперехода, однако следует учитывать ограниченность ресурсов бюджета и компаний. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в рамках ПМЭФ-2022.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

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«Никто с повестки дня не снимал вопросы углеродной нейтральности и энергоперехода. То, что заложено в социально-экономической стратегии развития РФ, в настоящее время выполняется. Изменений в этой части не было», — сказал Чистюхин.

По его мнению, большой ошибкой считать, что раз основные государства — драйверы этой повестки уже не партнеры России, то страна может не двигаться по данному направлению.

«Это тоже большая ошибка, потому что мы продолжаем существовать в международном торгово-экономическом пространстве», — заявил он.

По мнению представителя ЦБ, через которое-то время торговые партнеры потребуют от РФ соблюдения принципов устойчивого развития.

«По большому счету нам надо понять, какая экономика у нас будет, какого рода затраты должен понести бюджет для структурной перестройки и как корпорации справятся с шоками и вызовами. С моей точки зрения, предметный диалог об этом можно начинать вести с начала 2023 года», — почеркнул Чистюхин.