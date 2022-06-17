Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Общие расходы бюджета России в 2022 году составят 26 трлн рублей, заявил 17 июня министр финансов Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Силуанов

«Это, если посмотреть бюджет, 26 трлн расходы. Плюс к плану общий объём расходов у нас планировался 23 с небольшим трлн рублей, сейчас будет 26 трлн рублей», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов заявил, что глобализация, которая происходила до недавнего времени, оказалась некомфортной, так как очень четко стали проявляться противоречия «свой-чужой».

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