Санкт-Петербург, , 14:17 — REGNUM Глобализация, которая происходила до недавнего времени, оказалась некомфортной, так как очень четко стали проявляться противоречия «свой-чужой», заявил 16 июня в ходе Петербургского международного экономического форума заявил министр финансов России Антон Силуанов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Министр Финансов РФ Антон Силуанов Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«Глобализация оказалась политически ангажированной. В этой связи мы столкнулись со всеми препятствиями, с которыми сейчас работаем. Теперь понятно, что делать. Нам нужна новая собственная экономическая, промышленная политики, с опорой не только на собственные силы. Я согласен, что не надо в себе замыкаться, ни в коем случае этого делать. Но с опорой, в первую очередь, на те критические технологии, которые мы должны производить. Жизнь показала, что без этого нельзя. Нам нужно больше свободы предпринимателям, меньше административного воздействия»,— пояснил Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что для российской экономики на первый план сегодня выходит развитие внутреннего рынка, а не экспорт.

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Добавим, что первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов заявил на ПМЭФ о вступлении мира в череду глобальных кризисов.

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