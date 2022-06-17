Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 11:07 — ИА Регнум. По данным Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России Татария заняла второе место. Презентация результатов прошла 17 июня на полях ПМЭФ, сообщает пресс-служба главы РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Лидирует в рейтинге Москва, третье место заняла Мовсковская область. Замыкают пятерку лидеров Тульская область и Башкирия.

Формированием рейтинга занимается АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса отразилась на результатах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, заявил 17 июня на ПМЭФ первый вице-спикер Андрей Белоусов.

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