Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM Санкт-Петербург по итогам 2021 года занял шестое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ), улучшив свои позиции на два пункта по сравнению с предыдущим годом. Об этом передает 17 июня корреспондент ИА REGNUM с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Презентация рейтинга АСИ Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, по итогам первого пандемийного года Северная столица занимала восьмое место. Несмотря на то, что 2021 год также был непростым из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, город на Неве смог улучшить свое инвестиционную привлекательность, и подняться в ТОП-10 на шестое место.

Заметим, что помимо Петербурге шестое место занял Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Москва заняла первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ, обнародованном на ПМЭФ. На втором месте — Республика Татарстан, на третьем — Московская область, на четвертом — Тульская область. Пятое место поделили Башкирия, Нижегородская, Тюменская, Новгородская, Сахалинская области.

Отметим, что в 2021 году параметры оценки инвестклимата регионов были расширены. В АСИ, помимо привычных позиций, был включен показатель силового давления. Таким образом, рейтинг рассчитывался по 67 показателям в пяти направлениях: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства и показатели вне рейтинга.

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