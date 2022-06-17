Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM На полях юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума 16июня 2022 года состоялась панельная дискуссия «Как обеспечить российскую экономику квалифицированными кадрами?».

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Вопрос «квалификационной ямы» — несоответствием навыков и компетенций сотрудников требованиям бизнеса с каждым годом становится все острее. При этом по данным Министерства просвещения сегодня более 60% школьников выбирают среднее профессиональное образование. Участники дискуссии обсудили меры, которые принимают государство и бизнес для решения текущей проблемы.

«Благодаря проекту «Профессионалитет» мы обновляем подходы к обучению студентов колледжей по рабочим профессиям. Выстраиваем такую систему подготовки специалистов, которая отвечала бы требованиям завтрашнего дня. С одной стороны, она поможет росту приоритетных отраслей отечественной экономики. С другой, — запустит эффективный механизм, который позволит молодежи осваивать современные навыки. При этом выпускники колледжей получат интересную, гарантированную работу. У регионов, у целых отраслей экономики — появится новый стимул для развития. А колледжи — участники проекта «Профессионалитет» станут настоящими кадровыми центрами импортозамещения», — сказал Министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Сейчас нужна быстрая трансформация системы, чтобы новые выпускники были ориентированы на решение актуальных для России задач. Ключевое звено — СПО. Мы видим, что государство предпринимает меры, работодатели инвестируют в систему подготовки кадров. Для того, чтобы привлекать молодежь в систему СПО, а работодателям — получать необходимое количество квалифицированных специалистов, я уверен, что мы должны повсеместно использовать стимулирующие меры, например, заключение целевых контрактов со студентами. Для работодателя — это гарантия того, что он вложил средства в колледж, в систему подготовки, в конечном счете — в будущего сотрудника. И гарантия для студента, что он получает рабочее место как минимум на 3−5 лет. Считаю необходимым закрепить это в федеральном проекте «Профессионалитет», — сказал член Правления РСПП, сопредседатель Комитета по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям Андрей Комаров.

«Счастье — это возможность реализовать свою мечту. Давайте дадим возможность нашим детям, нашим выпускникам, построить свою жизненную дорогу. Я уверяю вас, будут те, кто поедет на Дальний восток, и будут те, кто поедет в Центральную Россию. Мои слова обращены сегодня к инвесторам, именно вы квинтэссенция успеха для ваших работников. Задача государства — определить ваш общий успех. Мы предлагаем выйти на формулу профессионального обучения через такую же открытую площадку. «Профессионалитет» — это хороший проект. И нам нужно его масштабировать и создать систему взаимодействия, которая бы предопределила на долгую перспективу решение задач системы среднего профессионального образования», — сказала Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая.

По национальному проекту «Образование» с 2019 года ведется работа по совершенствованию системы среднего профессионального образования. Мастерские в колледжах оснащаются современным высокотехнологичным оборудованием, открываются центры опережающей профессиональной подготовки. Современными станками и инструментами уже оборудовано более 2 тыс. мастерских на базе колледжей, а к 2024 году будет оборудовано более 5 тыс. мастерских. Результаты, полученные благодаря нацпроекту «Образование», стали основой для запуска федпроекта «Профессионалитет». Реализация стратегической инициативы была поддержана Президентом Российской Федерации В.В.Путиным. Инициатива направлена на комплексную перезагрузку всей системы среднего профессионального образования. Ключевая задача — обеспечить подготовку специалистов по реально востребованным профессиям и специальностям в сокращенные сроки. Это позволит выстроить новую, отраслевую модель подготовки кадров, синхронизированную с запросами рынка труда, обеспечить занятость выпускников и, как следствие, придать новый импульс развитию региональных экономик.

С 1 сентября 2022 года на образовательно-производственных центров будут обучаться 150 тыс. студентов. В первую очередь речь идет об основных рабочих профессиях и специальностях в таких областях, как металлургия, фармацевтика, химическая промышленность и транспорт. В условиях импортозамещения новый подход, заложенный в проекте, позволит решить вопрос адресной подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики.

Своим опытом в развитии системы среднего профессионального образования поделилсятакже представитель Кыргызской республики — заместитель министра образования и науки Кыргызской республики — Мамбетакунов Уланбек Эсенбекович.

Участники дискуссии: Министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов, Заместитель Председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Анатольевна Яровая, Заместитель Губернатора Калужской области Константин Михайлович Горобцов; член Правления РСПП, сопредседатель Комитета по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям Андрей Ильич Комаров; заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Дмитрий Сергеевич Шаханов; заместитель генерального директора по персоналу государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Татьяна Анатольевна Терентьева, член Правления, первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Ахмадбекович Лоиков, заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть» по организационным вопросам Кирилл Альбертович Кравченко, Заместитель министра промышленности и торговли Алексей Александрович Ученов, Заместитель министра труда и социальной защиты Елена Вячеславовна Мухтиярова.