Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к главе офиса ВОЗ в России Мелите Вуйнович с просьбой опубликовать информацию об оспе обезьян и ее особенностях, которая была бы понятна широкому кругу граждан, не узкому кругу специалистов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

Government.ru Анна Попова

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"Надо говорить, в каким сообществе, какой путь передачи, надо говорить людям, мне кажется, нельзя это замалчивать, я очень просила бы передать мою озабоченность», — сказала Попова в рамках ПМЭФ-2022.

Представитель ВОЗ в общем поддержала позицию России.

«Я только могу передать официально, что слышала от вас. Но это информация, которой делятся с общей публикой из штаб-квартиры из Женевы… И надо говорить человеческим языком, сказать людям, что это за заболевание», — отметила Вуйнович.