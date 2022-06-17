Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Число заболевших COVID-19 снижается. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках ПМЭФ-2022.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Анна Попова

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«Это как раз характеристика… позитивной динамики процесса по коронавирусу в России, снижается количество заболевших», — сказала Попова.

Она также напомнила, что в ведомстве говорят слова «новая нормальность» с февраля 2020 года.

«Новая нормальность. Мы должны научиться жить в этом новом мире другого уровня взаимодействия микромира и популяции людей», — отметила Попова.