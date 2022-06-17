Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM Сегодня, 17 июня, финальный день работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) для Иркутской области начался с подписания соглашения с главой Камчатского края Владимиром Солодовым, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Камчатка Иван Шилов, ИА REGNUM

«Сейчас между нашими регионами сложились крепкие отношения. Из Иркутской области на Камчатку везем лакокрасочные материалы, полиграфические краски и мастики. В Иркутск с берегов Берингова и Охотского морей, Тихого океана — рыбные консервы.

Реализуем и большие совместные туристические проекты. «Байкал — Аляска» включает в себя экспедиции по маршрутам сибирских купцов-первопроходцев и исследователей XVIII–XIX веков.

Маршрутами Великой Северной экспедиции» — самый протяженный туристский маршрутом в мире. Он повторяет путь легендарных Камчатских экспедиций под руководством Витуса Беринга. У наших регионов общие интересы в развитии экологии, в сфере деревянного домостроения. Уверен, совместная работа наших команд позволит существенно продвинуться в решении многих значимых вопросов», — пояснил Игорь Кобзев.

Напомним, XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 15 июня 2022 года в Санкт-Петербурге. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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