Пхеньян, 17 июня, 2022, 08:13 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 23 160 человек с симптомами лихорадки было выявлено в Северной Корее. Об этом 17 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число заразившихся неизвестной лихорадкой в КНДР составило с конца апреля более 4,58 млн человек. Из них выздоровели 4,54 млн пациентов, ещё 41 тыс. находятся под наблюдением врачей. Информация о новых летальных исходах не поступала, общее число погибших от «неизвестной лихорадки» — 73 человека. Уровень смертности составил 0,002%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 7198 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 263 643.

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