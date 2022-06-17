Сеул, 17 июня, 2022, 05:29 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 7198 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

Из них 68 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что уже на протяжении восьми дней подряд ежесуточно в Южной Корее выявляют менее 10 тыс. инфицированных. Эксперты указывают, что общая заболеваемость COVID-19 в республике продолжает снижаться. Также снижается и число пациентов, которые находятся в критическом состоянии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 263 643. Также за минувшие сутки в стране скончались еще девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 416 человек.