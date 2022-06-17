Санкт-Петербург, , 07:49 — REGNUM Глава Забайкалья Александр Осипов принял участие в панельной дискуссии «Клуба губернаторов» «Регионы — локомотивы новых возможностей» на площадке 25-го Петербургского международного экономического форума. Как сообщает пресс-служба правительства региона, руководители субъектов обменялись опытом развития экономики регионов в новых экономических условиях.

ПМЭФ-2022 Правительство Забайкалья

Спикерами выступили губернаторы Забайкальского края, Республик Саха (Якутия) и Чувашия, Амурской, Ярославской, Иркутской, Мурманской, Тюменской областей, города Севастополь, а также зампред комитета Совета Федерации по регламенту и парламентской деятельности Сергей Перминов и исполнительный директор ЭИСИ Анна Федулкина.

Александр Осипов поделился опытом создания в регионе инвестиционных проектов по переработке леса: »Значительная часть населения в нашем крае живет в населенных пунктах с небольшой численностью. Чем органам власти занимать людей в таких маленьких населенных пунктах с учетом расстояний и сурового климата — вопрос для нас актуальный острый.

Благодаря запретам на вывоз необработанного леса и нашей региональной политике, мы реализуем в самых маленьких населенных пунктах компактные инвестиционные проекты по переработке леса — деловая древесина, шпон, пеллеты. При поддержке федерального центра 200 проектов за три года мы реализовали, создали много рабочих мест. И будем продолжать это делать».

Помимо этого Александр Осипов презентовал и туристические возможности Забайкалья.

«Уверен, большинство не знает, какие уникальные места есть в Забайкалье. Все, что связано с историей кочевников у нас есть. Великие цивилизации кочевников произошли с этой территории. Вся история про декабристов и их жён — это все про наши рудники, сёла и города. Великие события — начало и окончание II Мировой войны, от Халхин-Гола до Маньчжурской операции — это тоже Забайкальский край. Место рождения Чингисхана. Самая северная в мире пустыня, Кадарский хребет. Самые удивительные места», — рассказал о туристическом потенциале края региона.

В заключение выступления Александр Осипов пригласил коллег, участвовавших в дискуссии, в гости на радушную забайкальскую землю: «Я почти у всех у вас уже был. Теперь жду всех вас у нас в Забайкалье».

Напомним, XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 15 июня 2022 года в Санкт-Петербурге. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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