Вашингтон, 17 июня 2022, 05:06 — REGNUM Посольство России в США заявило о лживости утверждений Пентагона о якобы гражданском характере лабораторий на Украине. Об этом говорится в сообщении, 16 июня опубликованном в телеграм-канале посольства.
Дипломаты предлагают американской общественности внимательно ознакомиться с регулярно представляемыми Россией документально подтверждёнными фактами, которые «свидетельствуют об обратном». В частности, в новом докладе Министерства обороны России «представлены доказательства проводимых над пациентами психиатрических клиник Харькова испытаний высокоактивных веществ-нейромодуляторов, которые вызывают необратимые поражения центральной нервной системы».
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Также документально подтверждены факты «изучения возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц» и реализации на территории Украины под кураторством Пентагона других биологических программ, имеющих военную направленность.
Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники одной из украинских биолабораторий США, работавшей в населённом пункте Сороковка Харьковской области, проводили на людях испытания высокоактивных нейромодуляторов.
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