Вашингтон, , 05:06 — REGNUM Посольство России в США заявило о лживости утверждений Пентагона о якобы гражданском характере лабораторий на Украине. Об этом говорится в сообщении, 16 июня опубликованном в телеграм-канале посольства.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

посольство России в Вашингтоне «Обратили внимание, с каким энтузиазмом представители администрации продвигают информационный материал Пентагона от 9 июня, в котором утверждается, что за последние 20 лет Соединённые Штаты оказывали поддержку 46 украинским лабораториям и центрам здравоохранения. Все проекты якобы носили исключительно гражданский характер… Подготовленная Минобороны США информация — откровенная неправда».

Дипломаты предлагают американской общественности внимательно ознакомиться с регулярно представляемыми Россией документально подтверждёнными фактами, которые «свидетельствуют об обратном». В частности, в новом докладе Министерства обороны России «представлены доказательства проводимых над пациентами психиатрических клиник Харькова испытаний высокоактивных веществ-нейромодуляторов, которые вызывают необратимые поражения центральной нервной системы».

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Также документально подтверждены факты «изучения возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц» и реализации на территории Украины под кураторством Пентагона других биологических программ, имеющих военную направленность.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники одной из украинских биолабораторий США, работавшей в населённом пункте Сороковка Харьковской области, проводили на людях испытания высокоактивных нейромодуляторов.

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