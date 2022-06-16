Вашингтон, 16 июня 2022, 06:40 — REGNUM Посольство России в США заявило о недопустимости спекуляций на тему создания в отношении российских военных «нового Нюрнбергского трибунала». Об этом говорится в сообщении, 15 июня опубликованном в телеграм-канале посольства.

Нацистские палачи на скамье подсудимых Нюрнбергского трибунала (фрагмент). 1945
Нацистские палачи на скамье подсудимых Нюрнбергского трибунала (фрагмент). 1945
ИА REGNUM
«Считаем недопустимыми спекуляции по поводу создания «нового Нюрнбергского трибунала» в отношении российских военнослужащих, якобы совершающих преступления на Украине. Это ложь. Вооружённые Силы Российской Федерации защищают мирное население Донбасса от нацистов».
посольство России в Вашингтоне

В заявлении дипломатического представительства подчёркивается, что как раз «США и целый ряд государств Европы» поддерживают нацистский киевский режим, а так называемый «коллективный запад» совершенно открыто «пропагандирует человеконенавистнические идеи». И именно Вашингтон последовательно блокирует ежегодно инициируемую Россией резолюцию Генассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что каждого из тех, кто причастен к убийствам мирного населения Донбасса, ожидает военный трибунал.

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