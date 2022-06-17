Минск, , 14:36 — REGNUM Россия пока недостаточно импортирует белорусскую продукцию. Двум странам не удалось достичь «бесшовной стыковки экономических систем». Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков, выступая на Петербуржском международном экономическом форуме. Его выступление приводит издание «Советская Белоруссия».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В самом упрощëнном виде фундаментальная разница заключается в том, что в российской экономике две трети ВВП генерирует внутренний рынок, а в белорусской — эти же две трети, — внешняя торговля. Не имея емкого внутреннего рынка, Белоруссия может отказаться от экспортоориентированной модели экономики только ценой существенного снижения уровня жизни и благосостояния». Николай Снопков

По словам белорусского вице-премьера, экономическим императивом для Белоруссии была забота об экспортных рынках. Как известно, из-за санкций Белоруссия лишилась рынков ЕС, США и Украины. Россия же, по мнению Снопкова, пока недостаточно импортирует белорусскую продукцию.

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«Может ли Россия стать тем рынком, который примет не половину наших экспортных объемов, как сейчас, а 80−90%? На разных этапах мы получали от российской стороны ответы в разных формулировках, но общий их смысл сводился к тому, что это невозможно. В нулевые речь шла о том, что это противоречит трендам глобализации и интернационализации российской экономики, движению в ВТО и тому подобное. Потом и в России, особенно после известных событий, возникла тема импортозамещения и тренд на протекционизм. И невозможно стало уже поэтому», — заявил Снопков.

При этом он напомнил, что юридически в Союзном государстве и позднее в Евразийском экономическом союзе страны объявили создание единых внутренних рынков.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле министр экономики Белоруссии Александр Червяков говорил, что в 2021 году рынок России потребил импорта более чем на $200 млрд, и в этом импорте белорусские товары занимали лишь 5,5%.