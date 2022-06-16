Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Сербия остается на пути евроинтеграции, но выступает против введения санкций против России и членства в НАТО. Об этом заявил министр правительства Сербии Ненад Попович 16 июня в Санкт-Петербурге во время встречи с заместителем председателя правительства России Юрием Борисовым.

Medija centar Beograd Ненад Попович

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Попович добавил, что Сербия, пользуясь поддержкой России, продолжит защищать свои интересы в Косово и Метохии так же, как и автономию Республики Сербской в рамках Боснии и Герцеговины.

Сербский министр передал слова благодарности президенту России Владимиру Путину за поддержку, которую он оказывает Сербии по вопросу защиты Косово и Метохии.

Напомним, что Попович и Борисов встретились на полях XXV Петербургского международного экономического форума.