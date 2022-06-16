Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Российские производители в различных отраслях разработали новые решения, касающиеся их продукции и ее продвижения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев на полях ПМЭФ-2022.

Пресс-служба партии «Новые люди» Алексей Нечаев

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Во фракции готовят серию круглых столов с представителями различных отраслей для подробного обсуждения проблем и поиска решений — по каждой отрасли отдельно. По словам Нечаева, первая встреча состоится 20 июня, и на ней будет обсуждаться развитие легкой промышленности. Депутат считает, что эти встречи станут хорошей содержательной базой для возможного проведения парламентских слушаний по поддержке предпринимателей.

«Я вижу, что есть новые решения, связанные с продуктами, с ценовой политикой, с методами продвижения. В разных отраслях эти решения разные, но их объединяет то, что они наполнены волей и качеством. Наши производители понимают, что если нет качества, то никакое продвижение тебе не поможет», — сказал парламентарий.