Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Босния и Герцеговина не присоединилась к санкциям против России, так как Республика Сербская не дала на это согласие. Об этом заявил член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик 16 июня на одной из дискуссионных панелей XXV Петербургского международного экономического форума.

Medija centar Beograd Милорад Додик

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«Мы находимся под серьезным давлением, особенно когда речь идет о конфликте на Украине. От нас требуют, чтобы мы присоединились к санкциям против России, но Республика Сербская этого не позволяет», — процитировал телеканал РТРС слова Додика.

Лидер боснийских сербов добавил, что на Балканах ощущается российское влияние, но не «злокачественное», как об этом говорят страны Запада.

«Балканы уже все это испытали на себе — силу США, выход Великобритании из ЕС, ее желание вернуться на сцену как влиятельное государство и сыграть определенную роль в регионе», — рассказал Додик.

Он подчеркнул, что Россия при этом не сбрасывала бомбы с обедненным ураном на Сербию и Республику Сербскую, как это делало НАТО.

По мнению Додика, Запад никогда не отказывался от стремления подчинить себе Россию и завладеть ее природными ресурсами.

Напомним, что на полях Петербургского международного экономического форума Милорад Додик встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.