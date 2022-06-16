Бишкек, 16 июня, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Бишкекский городской суд освободил министра здравоохранения Киргизии Алымкадыра Бейшеналиева из-под стражи, передают киргизские СМИ сегодня, 16 июня.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Судебная коллегия приняла решение изменить главе Минздрава, которого подозревают в коррупции, меру пресечения с содержания в следственном изоляторе на домашний арест.

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ИА REGNUM напоминает, что 2 июня 2022 года правоохранительные органы Киргизии задержали Алымкадыра Бейшеналиева по подозрению в необоснованной закупке вакцин от коронавируса, в результате чего бюджету страны был нанесён ущерб на сумму свыше 1 млрд 581 млн сомов (более 1 млрд 257 млн рублей).

Также, по информации генеральной прокуратуры Киргизии, министр здравоохранения является фигурантом ещё шести уголовных дел.

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