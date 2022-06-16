Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Международный «Красный крест» в области продовольствия предложила создать вице-премьер Виктория Абрамченко, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Pixabay.com Зерно

Следите за развитием событий в трансляции: «Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум — трансляция»

«Миру нужен мировой продовольственный арбитр. В 1945 году в ООН была основана организация ФАО — продовольственная и сельскохозяйственная организация. Она была создана для того, чтобы бороться с голодом на планете. Я призываю коллег в ООН и ФАО создать такой международный «Красный крест» в продовольствии, который бы решал проблемы последствий незаконных санкций, парализовавших логистику, который бы преодолевал последствия веденных ограничений для взаимных расчетов между странами и который бы обеспечил в конечном итоге равный доступ для всех стран на рынок продовольствия», — заявила Абраменко в ходе ПМЭФ-2022.

Принципами глобальной продовольственной системы, кроме равного доступа на рынок всех участников, должны быть также обеспечение безопасности продукции, свободное перемещение грузов, рост производительности сельского хозяйства, но не в ущерб экосистеме, и взаимовыгодное сотрудничество между странами с целью обеспечения продовольствием всего населения планеты, рассуждает она.

В то же время в Госдуме обратили внимание на предложение ФАО ООН отнести зерно и минудобрения к гуманитарному грузу.

«Сегодня я испытала гордость за нашу страну, которая обладая всеми необходимыми человеческими и природными ресурсами (земля, пресная вода, энергоресурсы, минеральные удобрения), не закрывается от мирового рынка и его проблемных вопросов, а наоборот говорит о сотрудничестве, предлагая ФАО ООН отнести продовольствие, в частности зерно и минеральные удобрения, к гуманитарному грузу, обеспечив его доставку в наиболее нуждающиеся страны, например, в страны Африки, где это сейчас жизненно необходимо», — отметила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).