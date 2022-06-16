Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Развитие криптоиндустрии поможет вернуть в Россию работников IT-отрасли и привлечь новых специалистов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев («Новые люди»), выступая на ПМЭФ-2022.

Криптовалюта

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Ранее депутаты фракции внесли в Госдуму новую редакцию законопроекта о майнинге. Инициатива направлена на урегулирование отношений, связанных с особенностями выпуска, генерацией цифровой валюты в России.

«Майнинг и все, что касается криптоиндустрии, могут быть подспорьем возврата старых айтишников, которые уехали и, соответственно, привлечения новых», — сказал депутат.

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