Санкт-Петербург, , 17:23 — REGNUM Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) будет расти на Азиатско-Тихоокеанском рынке в ближайшее время. Таким прогнозом поделился 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

СПГ-танкер (сс) Ken Hodge

«Абсолютно точно можно сказать, что в самое ближайшее время спрос на СПГ на Азиатско-Тихоокеанском рынке будет расти. Будет расти и существенно», — заявил Миллер.

Глава «Газпрома» также прогнозирует, что во второй половине 2022 года европейские импортёры будут бороться с китайскими, индийскими и другими азиатскими покупателями за дополнительные поставки «золотого СПГ».

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