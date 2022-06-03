Лондон, , 10:28 — REGNUM Крупнейшие мировые газовые трейдеры пытаются найти танкеры для перевозки сжиженного природного газа в преддверии зимы на фоне того, как санкции против России приводят к перестройке глобальных энергетических потоков, пишет 3 июня Financial Times.

Терминал СПГ とまりん♪

Судовладельцы и брокеры СПГ говорят о том, что в этом году необычайно рано начался прилив клиентов, таких как британская компания Shell, французская TotalEnergies и китайская Unipec, спешащих обеспечить достаточное количество судоходных мощностей для перевозки топлива в сезон пикового зимнего спроса.

По данным Clarksons Platou Securities, ставки на фрахт танкера для перевозки СПГ взлетели до самого высокого уровня за последнее десятилетие и составляют 120 000 долларов в день, что более чем на 50 процентов выше, чем годом раньше.

Бум произошел после того, как ЕС обязался снизить зависимость от российского газа на две трети к концу 2022 года и ввезти дополнительные 50 млрд кубометров СПГ.

«Рынок взорвался. На рынке очень трудно найти суда с длительным сроком [аренды]. [Тарифы] просто зашкаливают», — говорит глава Flex LNG и Avance Gas, компаний по перевозке СПГ, Ойстейн Каллеклев.

Поскольку транспортных мощностей не хватает, успех трейдеров СПГ предстоящей зимой будет зависеть от того, удастся ли им обеспечить себе достаточное количество судов, чтобы получить максимальную прибыль от высоких цен.

Этот ажиотаж происходит в ожидании того, что в 2023 году будут введены новые глобальные ограничения на выбросы вредных веществ в атмосферу, которые могут привести к дальнейшему сокращению предложения. Между тем верфи Восточной Азии пытаются как можно скорее спустить на воду новые суда для перевозки СПГ.

Брокеры говорят, что повышение стоимости груза, вызванное ростом цен на газ, повысили спрос на современные суда. Старые суда вышли из употребления, поскольку на них стоят турбинные двигатели, работающие на парах СПГ, то есть, по сути, они используют свой груз в качестве топлива.

По словам исполнительного директора компании Golar LNG, занимающейся перевозкой СПГ, Карла Фредрика Стаубо, из-за лихорадочной активности со стороны крупных трейдинговых компаний «газ оказался менее доступен, чем мы думали раньше».

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