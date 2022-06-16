Москва, , 16:43 — REGNUM К проектам в сферах высокотехнологичного производства необходимо применять механизмы целевого финансирования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил член Национального финансового совета ЦБ, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

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Ранее на ПМЭФ-2022 глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что банки не должны подменять институты развития, для финансирования трансформационных проектов нужны гибридные механизмы финансирования, и что роль поручительств и гарантий возрастает.

Гаврилов заявил, что поддерживает предложенные механизмы, подчеркнув при этом первоочередность поддержки не только цифровых проектов, но в целом проектов, связанных с высокотехнологичной сферой, в частности, двигателестроением, микроэлектроникой.

По его словам, сложность современной ситуации характеризуется нарушением привычных логистических цепочек, ограничением поставок сырья и комплектующих, закрытием многолетних рынков сбыта.

«Предприятия несут большие издержки по перестройке бизнес-процессов. Основной упор должен быть сделан на стимулировании предложения. Это поможет насытить товарный рынок, нарастить инвестиции и избежать сокращения рабочих мест», — отметил парламентарий.

В отношении проектов в сферах высокотехнологичного производства необходимо применение механизмов целевого финансирования, считает Гаврилов.

«Мы надеемся на поддержку коллег из Правительства в этом вопросе — средства ФНБ могут быть направлены на покупку целевых облигаций государственных банков для последующего кредитования данных проектов. При этом в рамках сопровождения таких проектов банки, обладающие необходимым технологическим и кадровым потенциалом, смогут обеспечить целевое назначение и эффективность использования средств для достижения необходимого результата в установленные сроки», — добавил он.

Глава комитета отметил, что за истекший период банки получили значительный опыт обеспечения целевого характера финансирования проектов, относящихся к гособоронзаказу.