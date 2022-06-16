Москва, , 16:03 — REGNUM В Госдуме продолжается работа над законопроектом о статусе апартаментов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов («Единая Россия»), выступая на ПМЭФ-2022.

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«Сложный вопрос — апартаменты. Мы не снимаем его с повестки. Мы над ним работаем и то, что мы сейчас не даем пока информации связано с тем, что у нас были острые приоритетные, связанные с текущими событиями», — сказал Пахомов.

В ноябре 2021 Госдума отложила обсуждение в первом чтении законопроекта о статусе апартаментов. Поправками в Жилищный кодекс правительство РФ предлагает ввести понятие «многофункциональные здания», то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне.

В Госдуме была создана межфракционная рабочая группа по законопроекту о статусе апартаментов, инициатива направлена в Верховный суд для получения отзыва, ожидают мнения регионов, прежде всего, Москвы и Санкт-Петербурга.