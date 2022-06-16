Санкт-Петербург, , 16:05 — REGNUM Россия не замыкается на Азию и не противопоставляет сотрудничество с этим регионом взаимодействию с Европой. Об этом заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил 16 июня в ходе одной из сессий ПМЭФ.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, Россия готова к сотрудничеству с Евросоюзом, если ЕС готов взаимодействовать. Евросоюзу это предлагалось давно, «задолго до всяких событий», но ряд факторов не позволяли продвинуться по многим трекам, когда для этого были условия.

«Мы не замыкаемся только на Азию, и не противопоставляем в этом БЭП [Большом евразийском партнерстве] Азию Европе», — сказал Панкин.

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