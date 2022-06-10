Москва, 10 июня, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Россия остаётся открытой для диалога, но страны Запада вместо парного танца предпочитают брейк-данс. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 10 июня журналистам.

Театр им. Ф.Волкова Танго. Этюды

«Мы по-прежнему открыты к диалогу. Но танцевать танго нужно вдвоем, а пока наши западные партнеры занимаются брейк-дансом в одиночку», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российской дипломатии ранее заявил, что Запад не желает терять доминирующее положение в мире и яростно сопротивляется формированию многополярного, демократического мира.

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