Санкт-Петербург, , 15:47 — REGNUM В работе управляющих компаний ожидаются перемены на законодательном уровне, часть из которых будет принята Госдумой в ближайшее время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов («Единая Россия»), выступая на ПМЭФ-2022.

Следите за развитием событий в трансляции: «Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум — трансляция»

«Система управления жилищным фондом, работа рынка управляющих компаний… На этом рынке абсолютно точно будут перемены. Часть решений мы уже приняли, какие-то примем буквально в ближайшие дни», — сказал депутат.

По словам Пахомова, изменения будут касаться усложнения фальсификации протоколов общих собраний, запрет на их одновременное проведение по одному и тому же дому.

«Плюс повышение ответственности инициаторов вплоть до уголовной за фальсификацию», — добавил он.