Санкт-Петербург, , 15:39 — REGNUM Две газовые заправочные станции намерены ввести в эксплуатацию до конца текущего года в Башкирии. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Заправка автобуса на новой газовой АЗС Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сообщается, что вопрос увеличения числа запланированных к реализации инвестпроектов по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Башкирии был рассмотрен на встрече премьер-министра правительства региона Андрея Назарова с исполняющим обязанности генерального директора ООО «Газпром газомоторное топливо» Денисом Корниенко в рамках Петербургского международного экономического форума.

Назаров отметил, что Башкирия является одним из лидеров в России по числу газовых заправочных станций.

«В республике их 41. В том числе 16 станций частных инвесторов, девять ООО «Газпром трансгаз Уфа» и 16 заправок, эксплуатируемых ООО «Газпром газомоторное топливо». Мы заинтересованы в строительстве новых станций, и предлагаем «Газпром газомоторное топливо» увеличить количество вводимых запровок в Башкортостане до пяти ежегодно», — приводит пресс-служба слова премьер-министра.

Назаров также сообщил, что на 2022 год в бюджете региона предусмотрено 360 млн рублей на предоставление субсидий организациям, которые заинтересованы развивать это направление в республике, что позволит поддержать строительство 10 газовых заправочных станций.

Сообщается, что Корниенко поддержал предложение Назарова об увеличение числа газомоторных заправочных станций в Башкирии.

«Необходимо проработать программу развития, и посмотреть как в ближайшие годы выйти на объем до десяти станций. Развитие сервисного обслуживания должно идти опережающими темпами», — приводит пресс-служба его слова.

Отмечается, что в 2022 году ООО «Газпром газомоторное топливо» планирует ввести в эксплуатацию две газомоторные заправочные станции в Уфимском районе, в Кирилловском и Жуковском сельских советах, вдоль федеральной автотрассы М-5 «Урал». В настоящее время земельные участки уже оформлены, оборудование законтрактовано. Общий объем инвестиций составит порядка 418 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало том, что в Башкирии планируется построить оптово-распределительный центр в рамках проекта «Агроэкспресс».