Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Организация объединённых наций — самая адекватная на текущий момент площадка для выработки новых правил и нового баланса в мире. Об этом первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил 16 июня на ПМЭФ.

Фото предоставлено пресс-службой Агенства стратегических инициатив Андрей Белоусов

По его словам, остаётся уповать на здравый смысл, которого должно хватить для оценки масштабов угроз, встающих перед человечеством не ближайшие годы. Площадку ООН нужно использовать, чтобы сформулировать новые правила, новые балансы.

«Я думаю, что роль ООН сейчас в том, что ООН — это самая адекватная площадка для выработки новых правил», — сказал Белоусов.

Он добавил, что российское правительство активно работает с ООН для разблокирования поставок отечественного продовольствия и минеральных удобрений на мировой рынок.

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