Нью-Йорк, США, , 19:47 — REGNUM Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность ростом цен на удобрения из-за ситуации на Украине, сообщает пресс-служба организации.

Удобрение Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По его мнению, это создает угрозу дефицита основных продовольственных культур.

«Цены на продовольствие достигли рекордных высот. Цены на удобрения выросли более чем вдвое, и это вызывает общую тревогу. Без удобрений дефицитом станет всё — пшеница, кукуруза, все основные продовольственные культуры», — заявил Гутерреш.

«И если в этом году речь идет о проблемах с доступом к продовольствию, то в следующем году мы будем говорить уже о нехватке еды», — добавил он.

Напомним, рост цен на удобрения напрямую связан с санкциями Запада против российских энергоносителей, имеющих критическое значение для производства удобрений.

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